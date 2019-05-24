Миасский депутат объявил голодовку

Известный в Миассе депутат потребовал отставки прокурора и объявил голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на очередном заседании Миасского света депутатов разгорелся скандал.

Перед самым началом сессии слово попросил депутат Вячеслав Откин. На трибуну он взобрался с кучей бумаг.

«Я хочу, чтобы сюда пришёл прокурор города и отчитался о том, почему его подчиненные не работают, – цитирует известного в городе парламентария NewsMiass. – Это моё оценочное мнение, но я считаю, что миасская прокуратура – это позор города. Все знают, что в интернете есть любители оскорблять. Я каждый день уже больше месяца пишу заявления за оскорбления, но прокуратура ничего не предпринимает и отсылает меня к участковому. Всё откладывается. Если прокурор не придёт через полтора часа – я потребую его отставки, а сам объявлю голодовку».

Руководитель надзорного ведомства так и не появился до окончания заседания. Тогда Вячеслав Откин заявил, что прекращает питание с сегодняшнего дня.

Возможно, на столь бурный протест парламентария подвиг штраф, к которому его приговорил суд за оскорбление в соцсетях одной из жительниц Миасса. Видимо, депутат увидел несправедливость в том, что его судья оштрафовал на 2 тысячи рублей, а заявления об оскорблении его самого органы правопорядка, как ему кажется, игнорируют.

Кстати, Вячеслав Откин уже проводил голодовку 14 лет назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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