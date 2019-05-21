Из сквера рядом с ЮУрГУ исчезла часовня

Власти Центрального района Челябинска показали проект благоустройства сквера напротив ЮУрГУ без часовни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе в скором времени начнется грандиозное благоустройство городских территорий. В Центральном районе работы в этом году будет проводиться сразу по двум программам: в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 10 дворов на сумму 25 миллионов рублей, еще 205 миллионов рублей направят из областного бюджета на модернизацию семи скверов и парков.

Еще один сквер, на Тополиной аллее по улице Академика Королева, благоустроит Управление дорожного хозяйства. Территория является объектом незавершенного строительства, проект сквера уже готов и прошел экспертизу, в начале июня работы должны быть начаты. Сумма реконструкции составит 46 миллионов рублей.

Однако, интересны планы реконструкции общественного пространства напротив здания главного корпуса Южно-Уральского государственного университета. Это тот самый сквер, вокруг строительства в котором православной часовни разгорелись нешуточные страсти.

В итоге, несмотря на протесты части горожан, мэрия утвердила проект строительства часовни. Но события, развернувшиеся на минувшей неделе в соседнем Екатеринбурге, заставили чиновников резко сдать назад. Мэр Челябинска Владимир Елистратов заявил, что городские власти решили еще раз вернуться к общественному обсуждению спорного вопроса.

Но сегодня, представляя проект благоустройства сквера, глава Центрального района Виктор Ереклинцев говорил о «светском» варианте реконструкции. «Основные объекты, которые сейчас проектируют архитекторы – это сквер на улице Тернопольской от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой. В рамках его реализации будет восстановлен фонтан со стороны проспекта Ленина по «сухому» принципу, то есть не будет чаши с водой, просто плоскость, из которой будут бить струи воды. В городе такого рода фонтан будет сделан впервые», – рассказал чиновник.

Помимо этого, здесь заменят всю плитку, установят нестандартные формы – качели, скамейки в виде бетонных подпорных стенок, также одноместные лавочки, которые будут размещены под елями. Со стороны улицы Сони Кривой организуют еще одну зону отдыха, пространство будет замощено экоплиткой для максимального сохранения газона.

Сквер со стороны улицы Сони Кривой (предоставлено пресс-службой мэрии Челябинска)

Закончить благоустройство сквера планируется до конца октября этого года. Рассматривается ли перспектива строительства здесь часовни, в официальном сообщении пресс-службы мэрии предпочли не уточнять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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