В Копейске подросток утонул, спасая упавших в карьер малышей

Стали известны подробности трагедии на карьере в Копейске.

Как сообщал ранее «Новый День», сообщение о происшествии в карьере вблизи поселка Бажово Копейского городского округа поступило сегодня на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.

Теперь стали известны подробности ЧП. На карьер закрытой шахты приехали несколько подростков на велосипедах. Ребята заметили, что на крутом берегу карьера играют дети примерно 10 лет. Малыша бегали и прыгали. В итоге начался обвал, и два ребенка вместе с землей упали в воду.

«Трое подростков прыгнули в карьер, пытаясь спасти малышей, – рассказывает «Инсит-ТВ». – Двум подросткам удалось спасти двух малышей и выбраться с ними на берег. Поиски ещё одного подростка продолжают сотрудники экстренных служб».

В поисковых работах задействованы силы Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полиции и скорой медицинской помощи, специалисты психологической службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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