В Копейске продолжаются поиски подростка, пытавшегося спасти упавших в карьер детей

Поисковая операция в Копейском городском округе продолжается. Задействованы водолазные группы.

Как сообщал ранее «Новый День», сообщение о происшествии в карьере вблизи поселка Бажово Копейского городского округа поступило вчера, 24 мая, на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.

По информации пресс-службы ведомства, на акватории затопленного карьера «Шахты 201» продолжаются поиски подростка. В районе поиска со вчерашнего дня работают силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части, Поисково-спасательной службы Челябинской области, задействованы специалисты государственной инспекции по маломерным судам, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, психологи.

«Сегодня водолазные группы совершили 7 погружений. Всего было обследовано 1390 квадратных метров акватории. Проведена эхолокация водоема, наибольшая глубина составляет 32 метра, – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Напомним, что накануне группа детей на велосипедах приехала на злополучный карьер. В результате игры на обрывистом берегу четыре ребенка оказались в воде. Трое выбрались самостоятельно, поиски четвертого, мальчика, продолжаются».

Трое детей, ранее госпитализированных в больницы Копейска, сегодня были выписаны.

Как пишут в соцсетях местные жители, на сегодня поиски приостановлены. Их планируется продолжить завтра. Между тем, некоторые копейчане рассказывают, что на дне карьера образовались песочные воронки, и из-за этого тело подростка могут не найти.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по факту ЧП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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