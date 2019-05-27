Мэр Челябинска не захотел говорить об увольнении «главного по дорогам»

Глава Челябинска Владимир Елистратов отказался обсуждать будущее чиновника, уволить которого потребовал глава региона Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранен от исполнения обязанностей, но не уволен. Об этом сообщил мэр Челябинска Владимир Елистратов.

«Я в любом случае должен побеседовать с губернатором. Я не хочу пока об этом говорить. Человек отстранен. Обязанности исполняет [Ирина] Степанова. В любом случае надо посоветоваться с губернатором», – заявил Владимир Елистратов журналистам во время традиционного пресс-подхода.

Напомним, в минувшую пятницу глава Южного Урала Алексей Текслер раскритиковал работу руководства дорожным хозяйством областного центра и поручил мэрии отправить начальника управления дорожного хозяйства Александра Шабалина в отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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