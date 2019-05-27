Скандалы и безразличие: в Челябинской области прошли праймериз «Единой России»

Праймериз «Единой России» в Челябинской области не вызвали интереса у южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праймериз «Единой России» прошли в Челябинской области вчера, 26 мая.

По данным пресс-службы регионального отделения партии, жителей региона ждали на 170 счетных участков в 15 районах области.

На участие в предварительном голосовании подали заявки 1 тысяча 92 человека. Всего в рамках праймериз в Челябинской области распределяли 487 мандатов.

Самую высокую явку предварительно показал Чесменский район, где проголосовало 20,67% избирателей. В Челябинске наиболее высокая явка была в Курчатовском районе (15,5%) и в Тракторозаводском районе (13,28%).

Интересно, что праймериз сопровождались рядом скандалом. Так, в Центральном районе Челябинска дважды пытались снять с дистанции экс-депутата Марата Хазиева. В итоге к участию в борьбе за звание кандидата его допустили лишь после вмешательства влиятельного депутата Госдумы, и г-н Хазиев выиграл праймериз.

А вот другому участнику праймериз, на сей раз в Ленинском районе областного центра, пробиться к голосованию не удалось. Фамилию скандально известного политика Александра Лебедева вычеркнули из бюллетеня. Правда, он все-таки пришел на участок для голосования и устроил скандал. Несколько раз на место приглашали полицию.

Впрочем, скандалы вокруг предварительного голосования не привлекли внимание большинства горожан. Более или менее прилично на этом фоне выглядят результаты голосования в Курчатовском районе Челябинска – 15,5%. Объясняется это обострившейся борьбой между креатурами депутата Госдумы Андрея Барышева, вице-спикера городского парламента Ильи Мительмана и выходцами из МГЕР.

Напомним, по информации ряда источников, согласно договоренностям, достигнутым еще при предыдущем мэре Челябинска Евгении Тефтелеве, Илью Мительмана решено было «слить» на предстоящих в сентябре выборах, и в лучшем случае оставить заседать в районном совете депутатов. Парламентария такая перспектива категорически не устроила. Но для того, чтобы попасть в гордуму, в райсовет Мительману необходимо было провести свой пул депутатов. В ходе предыдущих выборов у команды было 7 мандатов. После воскресных праймериз по линии «Единой России» пул нынешнего вице-спикера городской думы смог провести лишь пять кандидатов. Это значит, что Мительману крайне осложнили задачу попадания в челябинский парламент. Если, конечно, не сможет договориться с кандидатами от других партий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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