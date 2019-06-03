Специальное совещание решит, что делать с обвалившимся домом в Челябинске

Специальное совещание решить, как спасти дом в центре Челябинска от дальнейшего разрушения.

Как сообщал ранее «Новый День», ЧП произошло вечером 30 мая. Сегодня о подробностях инцидента рассказал начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

«30 мая около 17:00 произошло отслоение и обрушение облицовочного кирпича на многоквартирном доме №11-«в» по улице Энтузиастов. Пешеходная зона была ограждена, опасные участки убраны с помощью спецтехники, работы продолжались до 23:30. 31 мая в 15:00 было проведено обследование с участием представителей УЖКХ, ГЖИ и МЧС. В результате обследования ТСЖ «Энтузиаст» рекомендовано выполнить ряд мероприятий».

Кроме того, по словам чиновника, сегодня Госжилинспекция проведет совещание с участием представителей УЖКХ, минстроя и МЧС с целью разработки плана мероприятий по недопущению дальнейшего разрушения фасада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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