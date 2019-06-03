В Челябинске стартует второй этап опрессовки

Во вторник в Челябинске начнется второй этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 4 июня стартует очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена с 4 по 18 июня в 1246 жилых домах, 72 детских садах, 70 учебных и 30 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Металлургического и Советского.

Отключение горячей воды в жилых домах северной зоны Металлургического района, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», произведут 13 июня. До 27 июня без ресурса останутся 168 жилых домов.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. Впрочем, в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён. Так, в Металлургическом районе областного центра первый этап опрессовки закончился на неделю позже установленного срока.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, в июне будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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