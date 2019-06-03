Челябинец вытащил из чужих гаражей вещей на 600 тысяч рублей

В Челябинске гаражного вора.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД по Челябинску, в следственном отделе отдела полиции «Ленинский» расследуется уголовное дело по факту совершения ряда краж из гаражно-строительных кооперативов города.

По подозрению в их совершении полиция задержала 49-ленего челябинца. По версии следствия, мужчина подбирал ключи к понравившимся ему гаражам, отуда выносил имущество владельцев. Похищенное злоумышленник хранил в трех съемных боксах на территории Челябинска и Челябинской области. Полицейские в ходе проведения обыска изъяли из боксов 10 велосипедов, более 8 комплектов автомобильных шин, около 100 единиц электроинструментов и различные принадлежности для отдыха и туризма.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к совершению 10 преступлений на территории Ленинского и Калининского районов. Общая сумма причиненного ущерба по установленным эпизодам составила около 600 тысяч рублей.

Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и владельцев похищенного имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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