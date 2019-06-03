В правительстве Челябинской области новый вице-губернатор

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Егор Ковальчук.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер назначил на должность своего заместителя Егора Ковальчука. Вице-губернатор приступит к своим обязанностям 4 июня.

Егор Ковальчук будет курировать работу вновь создаваемого министерства промышленности и природных ресурсов, а также отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Региональное министерство экономического развития переходит при этом в прямое подчинение губернатору.

Трудовая деятельность Егора Ковальчука преимущественно связана с Южным Уралом. Здесь он получил экономическое, юридическое образование. Работал в банковской сфере, в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», избирался в состав Челябинской гордумы, занимал должность заместителя главы муниципальной администрации по городскому хозяйству, министра промышленности, природных ресурсов и имущественных отношений Челябинской области, а после – министра радиационной и экологической безопасности. Был зачислен в кадровый резерв администрации президента РФ.

В 2015 года Ковальчук возглавил департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а с 2019 года работал в минстрое России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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