В Челябинске неизвестный открыл стрельбу по прохожим и авто

Челябинцы пожаловались на неадеквата, расстреливающего окружающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома 3-«а» на Краснопольском проспекте. Очевидцы рассказали о нем в социальных сетях.

«Не знаю, что за психологическую (либо иную) травму ты получил, что решил периодически стрелять по людям. Но знай, люди уже выяснили, с какого балкона это происходит, а аптека, стекла, которой ты перестрелял, уже обратилась в полицию. Не важно, взрослый ты по биологическому возрасту, или ещё дитя, но безнаказанным это не останется. Думать нужно головой!" – написала одна из горожанок.

При этом, по словам женщины, целями неизвестного стали не только аптека, но одна из припаркованных машин и люди. «Я с ребенком на руках забежала в аптеку. В аптеке узнала, что это далеко не первый случай, что у них уже стекла все повреждены. И что раньше это происходило вечером -ночью. Какие могут быть последствия, если попадёт в лицо детям, которые сейчас толпами гуляют, да и взрослым мало это понравится..."

В настоящее время по факту инцидента полиция проводит проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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