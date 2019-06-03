В Копейске совершено нападение на активистку движения «Стоп ГОК» Любовь Чагаеву: неизвестные ночью облили ее автомобиль желтой краской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пострадавшая расценила инцидент как месть за общественную работу: Любовь Чагаева принимает участие активное участие в акциях против строительства Томинского ГОКа (проект Русской медной компании, реализуемый в десятке километров от Челябинска), является организатором автопробега «Стоп ГОК».

Любопытно, что по заявлениям причастных к строительству ГОКа разбираются следователи по особо важным делам, а правоохранительные органы прибывают на место даже раньше, чем преступление было совершено (как это было в истории с Гамилем Асатуллиным).

Но в ситуации с машиной Любови Чагаевой полиция не спешила: преступление было совершено ночью, а полицию ждали чуть ли не до полудня. И разбираться в произошедшем будет участковый.

Оценивая перспективы расследования, участники движения «Стоп ГОК» напоминают: до сих пор не привлечены к ответственности те, кто напал на активистов-общественников в 2017 года, кто угрожал Вере Савченко, кто расклеивал листовки с клеветой в отношении Сергея Белогорохова).

Копейск, Ольга Арсентьева

Копейск. Другие новости 03.06.19

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