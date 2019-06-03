В Златоусте жители поселка больше суток провели без электричества

Жители Златоуста пожаловались на постоянные отключения электроэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 31 мая. Аварию удалось устранить достаточно быстро. Но после этого электричество получили далеко не все жители Златоуста.

«Авария произошла примерно в пять вечера, – рассказал житель поселка Суворовский, расположенного на окраине города. – В семь вечера того же дня аварию устранили. Но нам электроэнергию не дали. Директор предприятия, от ветки которого мы получаем электроэнергию, дал такое указание. Видимо, они у себя на территории не все исправили и решили перестраховаться». В итоге электричество жители поселка получили лишь к вечеру субботы, 1 июня, больше суток спустя после устранения неисправности. И то после того, как о произошедшем сообщили главе Южного Урала Алексею Текслеру, написав ему в Instagram.

Это далеко не первый случай, когда Суворовский остается без электроснабжения. По словам жителя поселка, перебои с электричеством люди испытывают уже второй год, с того самого момента, когда территория оказалась запитана от злополучной ветки. «Второй год – как лето наступает, так поселок начинает лихорадить, – сетует южноуралец. – Периодически отключают электричество, без всяких предупреждений. Раньше нас обслуживал машзавод, тогда отключения были на 3-4, максимум – 6 часов. А сейчас, как видите, и больше суток можем оставаться без света. И никто ничего не объясняет. Тишина».

По словам собеседника агентства, ни о каких внятных планах мэрии кардинально решить проблему электроснабжения поселка ему также не известно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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