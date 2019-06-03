В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утром и днем 4 июня, а также ночью и днем 5 июня с прохождением холодного фронта в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра до 22-27 метров в секунду и грозы (днем 4 июня – с крупным градом).

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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