На Южном Урале зарегистрирован двадцатый случай бешенства

В южноуральском поселке бешеная лисица забрела на двор частного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, на прошлой неделе на территории региона зарегистрирован новый случай бешенства животных – в поселке Дружный Кунашакского района обнаружена бешеная лисица.

Животное пробралось в огороженный двор и умерло. Его обнаружила вечером хозяйка дома, вернувшись с работы. Поскольку ни кошек, ни собак, ни скота женщина не держит, паниковать не стала. Только через сутки она обратилась в ветстанцию и сообщила о случившемся. Специалисты ОГБУ «Озерская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» забрали труп животного. После проведенных исследований установлено, что лисица страдала бешенством, от чего, по всей видимости, и умерла.

Всего с начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 20 случаев бешенства животных в 17 неблагополучных пунктах. В основном это собаки, лисы, енотовидные собаки.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что в связи с увеличением числа бешенства животных нужно быть осторожными: бешенство смертельно опасная инфекция, в том числе и для человека. В случае обнаружения во дворе трупа дикого животного – лисицы, енота, а также трупа неизвестной собаки или кошки, к ним нельзя прикасаться, даже в перчатках, нельзя пытаться самостоятельно избавиться от такого «гостинца». Необходимо обратиться в ближайшую ветстанцию, которая заберет труп для исследования и проведения карантинных мероприятий на территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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