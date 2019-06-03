Генпрокурора попросили отменить результаты общественных слушаний по рекультивации свалки в Челябинске

Экологи настаивают на отмене результатов публичных слушаний по проекту рекультивации челябинской городской свалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт», общественники направили обращение в адрес Генерального прокурора РФ об отмене результатов общественных обсуждений по проектной документации рекультивации челябинской городской свалки.

По мнению экологов, в ходе организации публичных слушаний были допущены существенные нарушения действующего законодательства, которые нарушают права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а также ставят под угрозу саму реализацию проекта рекультивации одного из крупнейших в России объектов накопленного экологического вреда.

В ходе слушаний по проекту рекультивации, которые прошли в Челябинске 27 мая, активист «Зеленого Фронта» Олег Иванов рассказал участникам слушаний о том, что представленные в челябинском офисе РосРАО документы не могут считаться таковыми. Так, два тома ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) в бумажном виде из 592 страниц содержали порядка семидесяти пустых листов. Сам документ не был подписан и содержал явные заимствования из других документов. Например, на странице 226 ОВОС содержался заголовок «Приложение 12. Справка о плотности и численности охотничьих ресурсов, путях миграции животных и о животных занесенных в красные книги РФ и Иркутской области». Конечно же, никакого отношения Красная книга Иркутской области к рекультивации Челябинской свалки не имеет, отмечают экоактивисты.

«Зеленый Фронт» также акцентирует внимание Генерального прокурора на тот факте, что всего для ознакомления было представлено две версии ОВОС – в бумажном и электронном виде, которые не совпадали по количеству страниц и общему содержанию. Бумажная версия ОВОС была представлена на 592 страницах, электронная – на 625. Противоречащие друг другу версии одного и того же документа не могут считаться частью достоверного информирования общественности о намечаемой хозяйственной деятельности, считают в «Зеленом Фронте». Кроме того, не все тома проекта, входящие в состав документации, стали в итоге предметом общественных обсуждений в форме слушаний. По сути, исполнитель работ презентовал только ОВОС, в то время как общественному обсуждению подлежал весь комплект документов. И в этом экологи видят главную угрозу реализации проекта – конкретные технологии и материалы рекультивации остались тайной для большинства участников слушаний.

«Проект фактически не был представлен общественности города Челябинска. С момента заключения договора на проектирование до слушаний прошло только десять дней, в то время как требования законодательства устанавливают не менее чем двухнедельный срок для ознакомления с проектной документацией. И та небрежность в подготовке документов для ознакомления – есть прямое следствие спешки. В случае с челябинской свалкой, одним из крупнейших объектов размещения отходов в России, спешка точно ни к чему. Проект нужно переработать и представить на суд общественности в состоянии безупречной готовности», – настаивает Олег Иванов, представитель МОО «Зеленый Фронт», участник общественных обсуждений проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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