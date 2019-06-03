Парадокс оптимизации: в глазах чиновников зарплата растет, в глазах медиков – падает

В Челябинской области чиновники заявляют о росте зарплат медиков, врачи жалуются на ее снижение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал с падением зарплат в ГКБ №6, на который обратил внимание глава Южного Урала Алексей Текслер, продолжает развиваться. Теперь отчаявшиеся дождаться хотя бы восстановления прежнего уровня заработной платы медики массово пишут заявления об уходе.

Сотрудники учреждения рассказывают, что больницу уже покинули заведующий урологическим отделением, врач-уролог, гнойный хирург, анестезиолог, травматолог из травмпункта и хирург из поликлиники. Медики настаивают, что пойти на такой шаг их коллег заставило именно падение зарплат. «Хоть главврач и отчитался о том, что за март нам сделали перерасчёт, но мне, например, вместо 10 тысяч вернули только полторы, коллеге вообще сделали перерасчёт на 54 рубля, – цитирует 74.ru сотрудницу больницы. – Хирургов сейчас заставляют писать отчёты о каждой минуте рабочего времени, по которым определяют, достойны ли они стимулирующих. Люди на пределе – оборудование не обновляется, медикаментов нет. Как в глаза больным смотреть?»

В пресс-службе ГКБ №6 заявляют, что увольнение медиков – личная инициатива работников, и отказываются связывать его с низким уровнем заработной платы. При этом настаивают, что бегство врачей из учреждения никак не скажется на организации лечебного процесса. Что же касается уровня заработной платы, то она соответствует индикативным показателям, заверяют в пресс-службе учреждения. Например, по их данным, средняя зарплата врачей в первом квартале 2019 года составила более 62 тысяч рублей, среднего и младшего медицинского персонала – более 31 тысячи. Правда, стоит отметить, что «по-новому» заработную плату медикам начали считать лишь с марта.

Отметим, что на снижение зарплат жалуются не только челябинские медики. Аналогичная ситуация сложилась на станции скорой медицинской помощи в Сатке. Здесь на падение зарплаты пожаловались водители. «Мы перешли на новую систему в начале года. Уже в феврале мы получили порядка 13-14 тысяч, но тогда нам объяснили, что февраль – просто короткий месяц, – цитирует издание одного из сотрудников. – В марте у меня вышло 17 тысяч, но были переработки, а за апрель опять получил 13 тысяч, отработав по графику. Даже у мужиков, у кого уже есть выслуга и доплата за классность, которая составляет 25 процентов, тоже вышло 14 тысяч. Всё дело в том, что надбавки за ночные смены нам сократили в пять раз, в прошлом году доплата за них составляла 100 процентов, а с этого стала всего 20».

Водители связывают изменения именно с переходом на новую систему оплаты труда, предусматривающей рост окладной части зарплаты при одновременном сокращении стимулирующей. В итоге, если раньше оклад водителя «скорой» в Сатке составлял 6 тысяч рублей, а с надбавками получалось около 20 тысяч, то теперь при окладе 10,6 тысячи рублей, зарплата за 14 смен составляет 13,2 тысячи, сетует сотрудник учреждения.

В пресс-службе регионального минздрава такое положение вещей категорически отрицают. По данным чиновников, зарплата водителей «скорых» в Сатке даже выросла: если в 2018 году средняя зарплата без вычета НДФЛ составила 20 тысяч 728,13 рубля, то в первом квартале 2019 года – 20 тысяч 889,29 рубля.

В руководстве станции скорой медицинской помощи также отрицают изменения. Впрочем, соглашаются, что определенное снижение, может быть, произошло. Но дело не в новой системе оплаты труда. Просто раньше водитель совмещал должности водителя и санитара, а теперь – нет. К тому же под угрозой штрафов администрация учреждения не дает сотрудникам брать дополнительные смены. «Теперь переработки у водителей под запретом, потому что водитель должен отдыхать, – рассказывает главный врач станции скорой помощи Сатки Константин Лаптев. – А так, у всех сейчас по две работы, никто не запрещает – иди зарабатывай дополнительно».

Впрочем, администратор не исключил, что в СМИ жалуются работники, пойманные на хищении топлива.

Челябинск, Виктор Елисеев

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