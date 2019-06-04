В Челябинской области утонул третий подросток за сезон

В карьере под Челябинском утонул подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, новой жертвой водной стихии стал 13-летний подросток. Трагедия произошла вчера, 3 июня, в Челябинске на территории карьера вблизи садового некоммерческого товарищества «Нефтяник».

В роковой день группа друзей купалась в необорудованном для этих целей небольшом затопленном карьере. Водные развлечения закончились для одного из подростков фатальным исходом. Мальчик не обладал достаточными навыками плавания и начал тонуть. Помочь товарищу его друзья не смогли.

Информация о произошедшем поступила в экстренные оперативные службы. На место ЧП прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной службы и Челябинской городской службы спасения. Была организована разведка акватории и работа водолазных групп. В 17:30 водолазы спецчасти обнаружили тело мальчика в 15 метрах от берега (на глубине 4 метра) и подняли на поверхность.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Организована работа психологов.

В текущем году, это уже не первый случай гибели несовершеннолетних на водных объектах. Последняя декада мая была ознаменована сразу двумя резонансными событиями: гибелью подростков на водоемах в Копейске и Магнитогорске, напомнили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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