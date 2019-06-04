Двух южноуральцев поймали со шпаргалками на ЕГЭ по русскому языку

В Челябинской области одиннадцатиклассников поймали со шпаргалками во время ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 3 июня более 13,7 тысяч человек приняли участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку. 296 участников сдавали предмет в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Всего в области была организована работа 89 пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и 33 пунктов сдачи ГВЭ. Во всех пунктах экзамены завершились в штатном режиме.

«В ходе экзамена по русскому языку за попытку списать были удалены два человека – в Нагайбакском районе и городе Челябинске. Результаты экзамена для этих участников аннулированы. Еще раз напоминаю, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру», – прокомментировал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Продолжительность экзамена по русскому языку составила три с половиной часа (210 минут). Участникам требовалось выполнить 26 заданий с кратким ответом и написать сочинение.

Отметим, что русский язык является одним из двух обязательных учебных предметов, необходимых для получения аттестата в 11-х классах. Результаты данного экзамена также обязательны при поступлении в вузы на все специальности.

Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата – 24 балла, для поступления в вуз – не менее 36 баллов.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 20 июня.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

С расписанием ЕГЭ и ГВЭ году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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