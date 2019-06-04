Ильменский заповедник оказался не готов к лесным пожарам

Ильменский заповедник оштрафовали за неготовность к пожароопасному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности в лесах Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук (далее – ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН).

«В нарушение требований законодательства ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН с начала пожароопасного сезона не обеспечил содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования», – рассказали в надзорном ведомстве.

ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН имеет обособленное подразделение Ильменский государственный заповедник.

В ходе выезда 25 апреля нынешнего года в Ильменский заповедник сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили неисправные средства тушения лесных пожаров, отсутствие страховых полисов на автомобили. Крое того, выяснилось, что спецтехника заповедника не проходила техобслуживание.

В связи с выявленными нарушениями в отношении учреждения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, на юридическое лицо наложен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Руководителю научного центра прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений закона, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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