В Магнитогорске с игровой площадки сбежал батут

В Магнитке большой батут выбросило на дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с перекрестком проспекта Карла Маркса и улицы Труда.

Порыв ветра сорвал надувной батут, установленный на площадке перед торговым центром. «По словам очевидцев, конструкция была плохо закреплена, поэтому батут вначале протащило по площадке, а затем перекинуло через ограждения на проезжую часть, – пишет «Верстов.Инфо». – Предварительно стало известно, что никто из прохожих или проезжавших автомобилей не пострадали».

Напомним, ранее синоптики объявили в Челябинской области штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, 4 и 5 июня в отдельных районах региона ожидаются дожди, местами сильные, 4 июня – крупный град. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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