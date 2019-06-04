Дожди задержатся на Южном Урале до конца недели

В Челябинской области дожди «пропишутся» до конца недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 5 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные.

Пришедший на Южный Урал холодный фронт собьет температуру грядущей ночью до +3, +8 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов. Ветер северо-западный 9-14, отдельные порывы до 22-27 метров в секунду.

В четверг и пятницу сохранится дождливая и ветреная погода (в четверг возможны грозы). Правда, скорость ветра снизится до 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура в ночь на 6 июня +5, +10 градусов, днем – 17-22 градуса выше нуля. В пятницу ночью ожидается +6, +11 градусов, днем – 16-21 градус выше нуля.

В Челябинске следующие три дня также обещают быть дождливыми и ветреными. Температура воздуха завтра ночью в областном центре +4, +6, днем 12-14 градусов выше нуля. В четверг, 6 июня, ночью синоптики обещают +6, +8, днем – 18-20 градусов выше нуля. На излете рабочей недели ночью ожидается +7, +9, днем – 17-19 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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