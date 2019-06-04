Полиция выяснила, кто устроил стрельбу в челябинском микрорайоне

У челябинца, устроившего стрельбу по прохожим, забрали оружие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску,в отдел полиции «Курчатовский» 2 июня поступило сообщение о стрельбе во дворе дома по улице Краснопольский проспект в микрорайоне «Парковый».

«В ходе работы по данному сообщению участковыми уполномоченными полиции проведен поквартирный обход дома, из которого предположительно производились выстрелы. В результате, сотрудниками полиции установлен житель данного дома, 1995 года рождения. Молодой человек пояснил полицейским, что стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры, расположенной на 8-ом этаже, причинить вред кому-либо не хотел», – рассказали в силовом ведомстве.

Решается вопрос о квалификации его деяний.

Горожан, пострадавших от противоправных деяний, призывают обратиться в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» либо в участковый пункт полиции по адресу Скульптора Головницкого, 32, в часы приема.

Пневматический пистолет сотрудниками полиции изъят.

Проведение проверки продолжается, по ее окончании будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.19

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