В Челябинской области девятиклассника выгнали с ОГЭ из-за найденного телефона

На Южном Урале девятиклассник засыпал ОГЭ из-за найденного у него телефона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 4 июня, в штатном режиме прошли экзамены по географии, химии, обществознанию и информатике и ИКТ. Работы написали более 22 тысяч девятиклассников.

Основной государственный экзамен по географии сдавали более 8 тысяч школьников. Экзаменационную работу по химии выполняли 4 тысячи девятиклассников, а на экзамен по обществознанию пришли 74 участника. Отметим, большинство зарегистрировавшихся на ОГЭ по обществознанию школьников уже написали данный экзамен 30 мая (более 18,5 тысяч).

Самым массовым стал экзамен по информатике и ИКТ. ОГЭ по данному предмету сдавали ровно 10 тысяч школьников. У одного из участников в ходе экзамена был обнаружен телефон, вследствие чего он был удален с экзамена, результаты его работы аннулированы.

Специально для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, экзамены проходили в форме государственного выпускного экзамена. ГВЭ по географии в этот день написали 40 человек, 8 школьников сдавали химию и 8 – информатику и ИКТ.

Результаты станут известны не позднее 18 июня. С расписанием ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала государственной итоговой аттестации.

По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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