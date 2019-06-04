Металлурги представят горнякам стали MAGSTRONG

ММК познакомит горнодобывающие компании со сталями MAGSTRONG.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Новокузнецке начала работу международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг – 2019», участие в которой принимает ММК.

«Уголь в России и майнинг» – крупнейший в стране выставочный проект для всех отраслей горнорудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий. ПАО «ММК» представляет на выставке линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG. Эти стали используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород, проходки шахт и при изготовлении других видов высокотехнологичной продукции.

Стали MAGSTRONG уже сегодня позволили большому количеству российских добывающих холдингов и компаний, специализирующихся на добыче угля, меди, золота, калийных солей, фосфатов, полностью заместить импортные аналоги. Применение сталей MAGSTRONG позволяет существенно снизить вес изделий и дает значительный экономический эффект. Активно применяются новые марки и крупнейшими предприятиями машиностроительной отрасли, производящими шахтопроходческое, карьерное, дорожно-строительное и прочее оборудование.

XXVI международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» проходит 4-7 июня 2019 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» в Новокузнецке. Угольный форум ежегодно собирает сотни компаний-участниц и десятки тысяч посетителей, среди которых производители и поставщики оборудования, представители угольных холдингов, научных кругов, властных структур. Форум этого года станет крупнейшим за всю историю проекта. В нем примут участие около 700 экспонентов из 24 стран. На выставке ожидается более 40 тысяч посетителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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