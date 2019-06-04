На Южном Урале стартовала кампания по выборам главы региона

В Челябинской области стартовала кампания по выборам губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 4 июня, в спецвыпуске «Южноуральской панорамы» было опубликовано решение ЗСО о назначении выборов губернатора Челябинской области. Согласно этому решению, голосование пройдет 8 сентября этого года. Это значит, что именно сегодня началась предвыборная кампания, кандидаты уже могут подавать документы на выдвижение (прием документов завершится 24 июня).

На заседании областного избиркома утвердили календарный план мероприятий по подготовке проведения выборов, программу информационной деятельности, режим работы по приему граждан и другие меры.

Как напомнил председатель регионального избиркома Сергей Обертас, в Челябинской области введен институт самовыдвижения. Если условия выдвижения от партии не поменялись (решение съезда и прохождение муниципального фильтра), то самовыдвиженцам помимо поддержки территорий нужно собрать не менее 0,5% подписей от общего числа избирателей в регионе. Муниципальный фильтр будет считаться пройденным, если кандидат соберет не менее 266 и не более 279 подписей муниципальных депутатов и (или) глав 33 муниципальных образований.

«Сбор подписей можно вести с начала кампании, но кандидату перед этим нужно выдвинуться. Предоставить их в избирательную комиссию региона нужно не ранее 25 июня и не позднее 4 июля. На все действия избирательной комиссии отводится 10 дней, поэтому все процедуры будут открыты и доступны. Мы ожидаем значительное количество участников, поскольку выборы губернатора – самое важное политическое событие года», – отметил Сергей Обертас.

В помещении избиркома, где обычно проходят заседания, уже стоит видеонаблюдение и технические средства, которые необходимы для сканирования документов кандидатов. Не менее 20 % подписей будет проверять специальная рабочая группа, куда привлечены специалисты, эксперты-почерковеды и сотрудники миграционной службы ГУ МВД области.

«Вся работа избирательной комиссии проходила многочисленные согласования, поэтому чуть более 300 млн рублей будет потрачено на выборы губернатора. Более 240 млн рублей выделят на фонд оплаты труда участковых и территориальных избирательных комиссии (всего около трех тысяч человек). Также впервые на выборах главы региона используют систему видеонаблюдения, которая поможет организовать открытую выборную кампанию. По численности избирателей Челябинской области их покрытие составит порядка 80 % (1250 участков, по две камеры на каждом), что тоже потребовало значительных средств», – подчеркнул председатель областного избиркома.

Также он напомнил, что в 8 сентября у наших избирателей будет возможность голосовать по месту нахождения. Заявление об этом можно подать с 24 июля через портал госуслуг, любой МФЦ или через участковые и территориальные комиссии. Плюс к этому в Москве будут работать цифровые участки, где жители нашего региона смогут проголосовать за своего кандидата, находясь в столице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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