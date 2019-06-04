Жителей окраины Челябинска на неделю лишат газа

Потребителям юго-западной части Советского района Челябинска временно приостановят подачу газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по врезке газопровода среднего давления с 6 по 14 июня будет прекращена подача голубого топлива в индивидуальные и многоквартирные дома в районе станции Шершни.

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» проводят комплекс работ по реконструкции подземного газопровода среднего давления Ду 500 мм, который обеспечивает природным газом жилые дома и предприятия, расположенные в юго-западной части Советского района областного центра. Уже проложен новый участок трубопровода протяженностью 220 метров. С 6 по 14 июня планируются работы по демонтажу ликвидируемого участка и врезке нового в действующий газопровод, для проведения которых газопровод будет выведен из эксплуатации. Также специалисты Челябинскгоргаза заменят устаревшую газовую задвижку на современный шаровый кран в подземном исполнении.

«Газопровод среднего давления в юго-западной части Челябинска был построен в 90-е годы прошлого века. Выполненные работы позволят увеличить его пропускную способность, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей», – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Газоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

ул. 1-я Базовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

ул. 2-я Базовая, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 32, 34, 36, 42;

ул. Вишневая (ст. Шершни) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 40а;

пер. 1-й Корабельный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

пер. 2-1 Корабельный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Малиновая (ст. Шершни), 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Неймана, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 30;

ул. Нефтебазовая (ст. Шершни) 1;

ул. Новоэлеваторная (ст. Шершни) 2, 4, 6, 8;

ул. Пономарева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 32;

ул. Телеграфная, 2, 2а, 4, 6, 6а, 7, 10а, 12, 12а, 28, 32, 34, 36, 38, 42;

ул. Авторемонтная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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