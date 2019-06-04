Москва определила претендентов на пост ректора старейшего вуза Челябинска

Миннауки согласовало кандидатов на пост Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аттестационная комиссия министерства науки и высшего образования РФ допустила до выборов ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) и.о. ректора ЮУрГГПУ Татьяну Чумаченко и заместителя проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета Марину Потапову. Отметим, что ранее Марина Потапова занимала пост проректора ЮУрГГПУ.

Напомним, из Челябинска в Москву было направлено пять заявок. Также на пост ректора претендовали проректор вуза по учебной работе Нина Корнещук, завкафедрой политических наук УрФУ, по совместительству советник ректора ЮУрГГПУ по общим вопросам Илья Левченко и профессор из ЮУрГУ Владимир Базелюк (выходец из педуниверситета).

Напомним, старейший вуз Челябинска – ЮУрГГПУ (ранее – Челябинский госпедуниверситет) вот уже полтора года работает без избранного ректора. Выборы руководителя вуза должны были пройти еще в 2017 году. Однако тогда Минобрнауки отклонил все шесть заявок, поступивших от претендентов. В том числе, документы действующего ректора, бывшего министра образования и науки региона Владимира Садырина и Марины Потаповой, занимавшей тогда пост проректора ЮУрГГАУ.

В декабре 2017 года, когда истек срок полномочий Владимира Садырина, и.о. ректора Москва назначила преподавателя из ЧелГУ Татьяну Чумаченко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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