Лето возвращается: южноуральцам пообещали тепло

На Южный Урал возвращается тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра, 6 июня, столбики термометров во многих территориях региона достигнут днем 20-градусной отметки. Аналогичная ситуация ожидается и в пятницу, 7 июня. При этом сохранится пасмурная, дождливая и ветреная погода. В субботу станет еще теплее, а с воскресенья может установиться жара.

Напомним, гидрометеоцентр России обещал Уральскому региону более теплый июнь, чем обычно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.19

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