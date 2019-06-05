Третий за год: Минэнерго утвердило нового поставщика электроэнергии в Челябинской области

Министерство энергетики России присвоило статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области «Уральской энергосбытовой компании» (Уралэнергосбыт). Организация приступит к работе с 1 июля.

Как уже сообщал «Новый День», 4 апреля комиссия Минэнерго России подвело итоги конкурса по выбору гарантирующего поставщика электроэнергии для Челябинской области. Победителем стало ООО «Фортум – Новая генерация», совместное предприятие ПАО «Фортум» и энергосбытовой компании «Восток», аффилированной с курганским предпринимателем Алексеем Бобровым.

В мае компания изменила название на ООО «Уральская энергосбытовая компания». Теперь процедура реорганизации завершена, и Минэнерго утвердило ее в статусе гарантирующего поставщика.

Напомним, розничный рынок электроэнергии в Челябинской области начало лихорадить с середины прошлого года. До этого гарантирующим поставщиком электрической энергии было ПАО «Челябэнергосбыт». Однако 22 июня 2018 года ассоциация «НП «Совет Рынка» лишило его статуса субъекта оптового рынка электрической энергии, что привело и к отзыву полномочий гарантирующего поставщика. С 1 июля эти функции выполняет ОАО «МРСК Урала» (филиал «Челябэнерго»). А 1 апреля нынешнего года «Челябэнергосбыт» и вовсе признали банкротом.

Для рядовых потребителей «смена власти» обернулась серьезными проблемами: вместе с гарантирующим поставщиком изменились лицевые счета плательщиков, а люди по привычке продолжали перечислять деньги по старым реквизитам, то есть не новому гарантирующему поставщику – «МРСК Урала», а старому – Челябэнергосбыту. В итоге несколько десятков тысяч южноуральцев не могут вернуть деньги, переплаченные Челябэнергосбыту: отдельным абонентам энергетики задолжали десятки тысяч рублей. Долги перед юрлицами еще выше. Теперь, когда компания вступила в стадию банкротства, сделать перерасчет будет нереально. Единственный шанс вернуть деньги: войти в список кредиторов во время конкурсного производства.

Неприятные сюрпризы преподнесла южноуральцам и «МРСК Урала»: при введении в работу новой клиентской базы в результате «сбоя системы» южноуральцы получили квитанции с невесть откуда взявшейся задолженностью, исчисляемой иногда тысячами, а иногда – и десятками тысяч рублей. Многие эти счета оплатили, и лишь потом спохватились. В челябинском филиале «МРСК Урала» заверили потребителей, что уже в следующей квитанции произведут перерасчет. Однако, по рассказам челябинцев, ничего подобного не произошло: некоторые из них, решившие не платить взявшие из ниоткуда долги, в следующей квитанции увидели ту же сумму задолженности.

Жители региона уже опасаются, что с очередной сменой гарантирующего поставщика возврата уплаченных уже денег они вряд ли дождутся.

Зато смогут получать сразу три квитанции: от Челябэнергосбыта, «МРСК Урала» и Уралэнергосбыта.

Кстати, в Челябинске одним из гарантирующих поставщиков тепловой энергии является компания «УСТЭК Челябинск», принадлежащая структурам все того же Алексея Боброва.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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