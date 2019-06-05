Челябинская область ожидаемо оказалась на одном из последних мест «Национального экологического рейтинга»

Челябинская область ожидаемо оказалась на одном из последних мест «Национального экологического рейтинга регионов РФ» по итогам весны 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составляется общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» 4 раза в год с 2008 года.

По итогам прошедшей весны тройка лидеров с точки зрения экологии выглядит следующим образом:

1. Тамбовская область;

2. Алтайский край;

3. Республика Алтай;

Среди городов-субъектов РФ уверенно лидирует Москва.

По федеральным округам – Центральный Федеральный округ.

УрФО замыкает список округов, а две входящие в него области – Челябинская и Свердловская занимают последние места среди 85 субъектов России.

В Челябинской области, оказавшейся на 84-месте, отмечаются серьезные проблемы с состоянием атмосферного воздуха и почвы, средой обитания и ответственностью бизнеса. Озабоченность вызывают водные ресурсы и система обращения с ТБО.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.19

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