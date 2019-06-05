27-летнего магнитогорца обвинили в изнасиловании и убийстве подростка

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, по данным следствия, днем 22 июня 2018 года парень делал ремонт в квартире знакомой семьи в Магнитогорске, куда пришла 15-летняя девочка, чтобы помочь. Ремонтник, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал девочку, а затем жестоко избил руками, ногами и молотком. От полученных повреждений девочка скончалась на месте. Через некоторое время преступник постучался к соседям и заявил, что обнаружил в квартире мертвого подростка.

В этот же день мужчину задержали по подозрению в совершении убийства девочки. В ходе следствия он не отрицал совершения противоправных действий в отношении потерпевшей, но называл разные версии случившегося.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных действий и судебных экспертиз, которые легли в основу предъявленного мужчине обвинения: совершение преступлений, предусмотренных, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. «к» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

«На сегодняшний день следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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