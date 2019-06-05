На пост мэра Копейска претендуют два чиновника

Число претендентов на пост главы Копейска сократилось впятеро.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Копейска, конкурсная комиссия по выборам главы Копейска допустила к участию в финале замглавы Чебаркуля по городскому хозяйству Юрия Заневского и врио главы Копейска Андрея Фалейчика.

Напомним, на пост мэра пригорода Челябинска заявились 10 человек. Так же на пост градоначальника претендовали копейский предприниматель Алексей Виноградов, учитель истории местной школы Данил Плотников, копейчанин Анатолий Тимофеев, предприниматель Роберт Шаерман и депутат местного собрания от партии «Справедливая Россия» Григорий Жаднов, эко-активист из Челябинска Дмитрий Закарлюкин, депутат Родниковского сельского поселения от ЛДПР Андрей Соснин, и пенсионер МВД Георгий Невский.

«Депутаты Копейска 14 июня собираются на внеочередную сессию на закрытое тайное голосование. Кто фаворит, мы об этом сейчас говорить не можем. Это станет известно только 14 июня», – сообщил председатель Собрания депутатов КГО Владимир Емельянов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.19

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