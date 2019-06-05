На Южном Урале закрыли еще один участок М-5

В Сосновском районе граничили движение по федеральной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту путепровода через автомобильную дорогу М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке км 1850+900 (вблизи села Чипышево, Сосновский район, Челябинская область) вводится временное ограничение движения транспортных средств по сооружению с 7 июня по 30 августа 2019 года.

«Поскольку ограничения коснутся дороги в пригороде с плотным населением и ежедневной рабочей миграцией, просим водителей рассчитывать время выезда с учетом возможной напряженности трафика», – обратились к автомобилистам представители дорожного управления.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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