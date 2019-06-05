В Челябинской области назначен новый руководитель управления ФСБ

В Челябинской области приступил к работе новый руководитель регионального управления ФСБ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на этот пост генерал-майора Сергея Сизова.
Его предшественник Юрий Никитин освобождён от должности с формулировкой «по достижению предельного возраста пребывания на военной службе».
Сергей Сизов родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт. В органах государственной безопасности работает с 1993 года. В 2014 – 2016 годах занимал пост первого заместителя начальника УФСБ по Челябинской области. Затем возглавил региональное подразделение ФСБ в Пензенской области. И вот теперь вернулся на Южный Урал.
Челябинск, Павел Зварзин
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