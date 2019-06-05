В Магнитогорске у «Почты России» снесло крышу

«Почта России» осталась без крыши из-за уральской погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня днем поступило сообщение о том, что в результате порыва ветра произошло частичное повреждение кровли на двухэтажном здании «Почты России», находящимся в Магнитогорске по улице Вокзальная.

В район происшествия были направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), в том числе подразделения Второго отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области. На месте также находится директор городского отдела «Почты России».

В момент происшествия в здании находилось 36 человек. Погибших и пострадавших нет. Здание будет функционировать в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении кровли.

Для ликвидации последствий происшествия привлечено 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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