Челябинск нарвался на международный скандал: чиновники не пустили горожан на круглый стол по качеству воздуха

Чиновники закрыли от горожан круглый стол по проблеме качества воздуха в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Челябинска и представителей СМИ отказались пускать на круглый стол «Чистый воздух в Челябинске: реальность и перспективы. Взаимодействие общественности, контролирующих органов и промышленных предприятий. Международные инициативы и опыт регионов».

Приключения организаторов начались еще за день до мероприятия. Внезапно им сообщили, что площадка PROПуск не готова принять мероприятие. В качестве альтернативы выбрали Международный выставочный центр. Место проведения, безусловно, было куда более выигрышным предыдущего: центр города против Тракторозаводского района.

Однако и здесь возникли трудности. Челябинцы, придя сегодня к назначенному времени, наткнулись на запертые двери. Ни объявлений, ни указаний не было. Охранники головного корпуса сообщили желающим принять участие в круглом столе, что мероприятие отменено – такую информацию сотрудникам сообщило руководство. А потом добавили: или перенесено. Но куда – они не знали.

Как потом выяснилось, причиной отказа в предоставлении площадки стало отключение света. Впрочем, горожане не поверили этому объяснению. «У площадок, на которых должны проводиться мероприятия организации «Челябинск, дыши!», постоянно возникают какие-то проблемы, причём в последний момент перед мероприятием. На Ленина 35 (МВЦ), например, причиной стало «отключили свет». Удивительно: как только где-то собирается мероприятие от ЧД, на площадке происходят технические проблемы. Совпадение? Не думаю..., – возмущаются челябинцы в социальных сетях.

«Конечно, это делается намеренно, как и с предыдущим экологическим форумом. Чтобы как можно меньше людей участвовало. Чем меньше огласки общественной, тем лучше для властей Челябинска. Даже на такие мерзкие ухищрения способны».

Справедливости ради отметим: закрыт был не только ВМЦ, но и находившийся в том же здании бутик. Но интересно так же, что охрана главного корпуса ничего об отключении электричества не говорила. Лишь сослалась на заявление руководства.

После звонка организаторам активисты узнали, что круглый стол все-таки состоится. Но уже в министерстве экологии Челябинской области. Однако принять в нем участие они так и не смогли. Придя в здание, где располагается министерство экологии, челябинцы выяснили, что по личному указанию министра экологии Сергея Лихачёва на круглый стол пускают по согласованному списку. В итоге ни представители прессы, ни общественники на мероприятие не попали.

По факту, в круглом столе приняли участие около 20 человек, включая внушительную делегацию министерства экологии Челябинской области и представителей Организации объединенных наций – одних из организаторов мероприятия. То есть, собственно рядовых горожан представляли меньше десяти человек. Кстати, присутствие среди организаторов круглого стола представителей ООН может принести Челябинску очередную дозу мировой славы: представительница организации уже пообещала сообщить о препятствовании проведению мероприятия в столице региона, считающегося едва ли не самым грязным на планете.

К слову, срыв форума ничуть не опечалил министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва. Чиновник на протяжении всего круглого стола сохранял самодовольное спокойствие. Возможно, этому способствовало отсутствие в зале представителей СМИ (г-н министр очень остро воспринимает критические публикации в свой адрес). Но что поделаешь, если чиновник частенько показывает себя с весьма неблаговидной стороны? Так, сегодня Сергей Лихачёв с гордостью заявил, что челябинская ТЭЦ-2 уже не использует копейский уголь. Следует признать, что заявление весьма смелое. Особенно если учесть, что добычу угля в Копейске прекратили четверть века назад – в 90-е года прошлого века.

Не менее феерично и утверждение г-на министра, что наиболее мощными экологическими организациями в Челябинске являются «Челябинск, дыши!» и «Антисмог». В данном случае даже сложно сказать, что больше удивляет: отсутствие в перечне наиболее многочисленного в городе движения «Стоп-ГОК» или возведение в ранг «мощных» весьма странного образования «Антисмог», крайне редко заявляющего о себе и присутствующего разве что в околочиновной повестке.

Однако невероятнее всего оказалась речь Сергея Лихачёва, завершившая круглый стол. «Мы всегда открыты. У нас достаточно площадок в городе, где можно организовать обсуждение», – заявил министр, несколько часов назад приказавший не пускать горожан на мероприятие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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