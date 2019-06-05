В Челябинске муниципальный перевозчик бросил инвалида на остановке

В Челябинске инвалид-колясочник едва не остался ночевать на остановке общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 4 июня, вечером. Об этом известный общественник рассказал в социальных сетях, сопроводив историю видеообращением к властям города.

«Последний низкопольный автобус выходит с вокзала по графику в 20:26. Мимо остановки «Улица Плеханова» он проходит в 20:34. Я приехал на остановку между 20:10 и 20:20. Автобуса не дождался. В 20:42 я позвонил диспетчеру. Диспетчер связалась с водителем, и оказалось, что он уже проезжает ЖК Александровский. То есть с вокзала автобус отправился в 20:00, и «Плеханова» проехал примерно на 26 минут раньше графика. И всё – мне осталось только считать проезжающие мимо маршрутки и старые троллейбусы», – рассказал известный общественник, инвалид-колясочник Николай Ольховский.

В центре Челябинска он оказался, так как был на репетиции мероприятия для детей-инвалидов и школьников. Причем, по его признанию, был вынужден покинуть ее раньше времени, так как торопился успеть на последний автобус. Но водитель ООО «Общественный городской транспорт» (именно этот перевозчик обслуживает маршрут) решил иначе. В итоге челябинец остался на остановке. «А на улице дождь. И до дома – полгорода. Про городскую среду, состояние тротуаров, подземных переходов и прочее благоустройство помним? Конечно, найдутся те, кто скажет, что всё это можно предусмотреть и принять разумные меры. Что не нужно ехать на последнем автобусе и что вообще нужно помнить, что тут вам не Париж. Но – черт возьми! – я не в полодиннадцатого ночи домой возвращался! Почему я в своем городе не могу спокойно уделить вечер нужным мне мероприятиям? Почему простая поездка по городу оборачивается чередой унижений, ведущих порой к безвыходным ситуациям?"

В своем видеообращении общественник дал волю эмоциям. «Депутаты городской думы, я ненавижу вас за то, что вы угробили транспорт, своими решениями вы довели ситуацию до того, что в городе практически не осталось нормальных человеческих автобусов, троллейбусов и трамваев. Я прихожу на остановку в половине девятого вечера – и я не могу уехать домой. Мимо проходят десятки маршруток, десятки старых ржавых автобусов, троллейбусов, и нет нормального транспорта. Где ваши обещанные 65 новых автобусов? Который месяц вы не можете сдвинуть эту закупку с мёртвой точки, вы не можете отремонтировать старые низкопольные автобусы, которые у вас есть. Вы отказались от участия в государственной программе по субсидированию покупки низкопольного транспорта, буквально сегодня я узнал об этом. Это всё делаете вы!" – возмущается горожанин.

В управлении транспорта Челябинска заявили, что разбираются в ситуации с автобусом. «Будем просить низкопольные машины распределить равномерно по графику, в том числе поставить на более поздние выходы, – цитирует чиновников 31tv.ru. – Понятно, что тут есть сложности: перевозчик может быть против, ему нужно отправлять газовые машины пораньше на заправку».

Однако, подобные объяснения выглядят, по меньшей мере, странно. Ведь с каждым перевозчиком управление заключает контракт на обслуживание того или иного маршрута. И может не просить, а требовать выполнения элементарных требований, в том числе и соблюдения расписания. Тем более, что речь идет даже не о частном перевозчике. Напомним, ООО «Общественный городской транспорт» полностью принадлежит мэрии города – через муниципальные учреждения, являющиеся его учредителями. И работает этот перевозчик на автобусах, принадлежащих городским властям (после выкупа автобусов в рамках процедуры банкротства МУП «Челябавтотранс» ОГТ продал их городской казне). Но, оказывается, муниципальный перевозчик, работающий на муниципальном имуществе, не подчиняется городским властям. И это их нисколько не смущает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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