Непогода оставила несколько тысяч южноуральцев без света

Из-за непогоды почти 7 тысяч жителей Челябинской области остались без электричества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала «МРСК Урала» – «Челябэнерго», сегодня днем в связи с прохождением по территории Южного Урала холодного атмосферного фронта c резким похолоданием, обильными осадками, шквалистым ветром до 25 метров в секунду произошло технологическое нарушение в работе электросетевого оборудования на подстанции «Аргаяш». В результате без электроснабжения частично остались 13 населенных пунктов Аргаяшского района с общей численностью населения 6746 человек.

Ведутся оперативные переключения по восстановлению электроснабжения потребителей по резервной схеме. Энергетики планируют восстановить электроснабжение всех потребителей в течение двух часов, в настоящее время задействованы 5 бригад в количестве 15 человек, 4 единицы техники и направлены 5 РИСЭ (резервных источника электроснабжения) общей мощностью 510 кВт.

О ходе восстановления электроснабжения информацию можно получить по единому федеральному номеру 8-800-2501-220 (звонок по России бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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