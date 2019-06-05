Первый претендент на пост губернатора подал документы в Челябинский облизбирком

Алексей Текслер подал документы в Челябинскую областную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал первым претендентом на пост главы региона, подавшим документы в Челябинскую областную избирательную комиссию. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Напомним, предвыборная кампания официально стартовала вчера, 4 июня. До 24 июня желающие могут подать документы в избирком. Самовыдвиженцы обязаны будут до 4 июля представить комиссии подписи избирателей. Кроме того, всем кандидатам придется пройти муниципальный фильтр.

Помимо Алексея Текслера, о намерении принять участие в борьбе за пост губернатора Челябинской области заявляли КПРФ (возможным кандидатом может стать депутат Челябинской городской думы Константин Нациевский) и ЛДПР (может выдвинуться депутат Госдумы Виталий Пашин). Кроме того, о своих претензиях заявляли член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец, общественник Александр Лебедев и лидер челябинских «яблочников» Ярослав Щербаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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