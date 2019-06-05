«Забор снесите»: челябинец объяснил главе региона, как стать ближе к народу (ФОТО)

В Челябинске предложили снести забор у здания областного правительства: территория должна быть доступной для всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Челябинска Павел Кочнев опубликовал в соцсетях открытое обращение к главе региона:

«Ни в одной из соседних областей и республик, да и по всей Российской Федерации я пока не обнаружил региона в котором центральный фасад здания правительства был бы полностью отделен от города забором в котором нет даже открытой калитки. Взгляните на приложенные фото – Екатеринбург, Курган, Уфа, Тюмень, Пермь, Ижевск, Казань, Самара, Пенза, Оренбург, Омск, Красноярск этот список можно продолжать долго. Везде фасад здания открыт горожанам, люди свободно прогуливаются у центральных входов в здание. И только в Челябинске решетка ограждает чиновников от простых граждан.

Конечно, у нас есть доступный вход с торца здания, но это вопрос скорее эмоционального восприятия, считаю его достаточно важным в контексте имиджа власти, если можно так выразиться. Доступный фасад здания демонстрирует открытость властей к простым людям, а не стремление отгородится от них высокой неприступной решеткой.

Поэтому прошу вас рассмотреть возможность демонтировать забор перед фасадом здания правительства д. 27 по ул. Цвиллинга. Этим Вы наглядно продемонстрируете людям перемены в отношениях властей и жителей области, а люди получат больше пространства для комфортных прогулок в центральной части города вдоль фасада красивого здания, а не вдоль очередного забора, которых и так слишком много в нашем городе.

Так же прошу рассмотреть возможность убрать шлагбаумы, перекрывающие ул. Коммуны у здания правительства, это решение просто реализовать, и оно будет отличным, показательным шагом губернатора навстречу горожанам и в направлении нового этапа развития Челябинской области, в которой будет с каждым днем становиться меньше барьеров и преград для граждан.

На последней картинке в меру своих любительских способностей «отфотошопил» для наглядности пространство у здания правительства, каким оно может выглядеть, думаю невозможно не согласится, что без забора и шлагбаума выглядит намного симпатичней, просторней и лучше.

P.S. Бордюры поперек тротуара тоже замазал. Очень хочется, чтобы их число уменьшалось, очень сложно передвигаться по городу на с коляской, в инвалидном кресле или на колесном транспорте вроде самоката или велосипеда».

Челябинцы идею поддержали:

«Надо не только забор убрать, но и открыть центральный вход. А то сейчас заходят с заднего «кирильца», в простонародье – с дупла, а потом выходят с решениями из этого же дупла. Чему тут удивляться? Каков вход, таков и выход. Не стоит забывать, что в таких делах место красит человека, а не человек место», – пишут горожане в соцсетях. «Будет хорошо поставить лавочки, на тёплое время года можно выставлять кадки с кипарисами. Ниши центрального входа помогут укрыться тем же влюблённым от ненастья, раздавить бутылёк – второй согревающего или бодрящего фреша и просто отдохнуть в тени. Разве это плохо? Надо сделать так, чтобы каждый желающий, а не только привилегированный «илитарный» чел, смог беспрепятственно посетить обустроенный туалет в этом учреждении, а не облагораживать, подобно псам на прогулке, деревца на аллее Славы, как ныне. Ведь оно как раньше было, в 90-е? Никаких заборов, на ночь закрывали, конечно, от вандалов. Вход – спереди, центральный. Пожалуйста, отдыхай в тенечке, под сенью дерев, во дворике администрации. Приспичило руки помыть, спокойно зашёл, сказал, что на приём и прошёл в туалет. Власть была ближе к народу. Вадим Соловьёв, губернатор(!), сам приезжал на работу на скромном Мицубиси Паджеро о двух дверях, без охраны, а иногда и вовсе пешком ходил».

«А у наших европейских партнёров (кажется, в Голландии, но я не уверена) на крыше здания правительства устроена спортивная площадка для игры в пляжный волейбол. Разумеется, не для чиновников, а для всех горожан. Такая вот архитектурная демократия».

В правительстве области предложение снести забор обещали рассмотреть.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 05.06.19

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