На челябинца, устроившего стрельбу в жилом квартале, завели уголовное дело

В отношении молодого человека, расстреливавшего машины и прохожих со своего балкона, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, по результатам проведенной проверки в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, производившего выстрелы в микрорайоне «Парковый».

Напомним, сотрудники полиции установили 24-летнего жителя дома по Краснопольскому проспекту, который производил выстрелы из пневматического пистолета с балкона своей квартиры.

Пневматический пистолет сотрудниками полиции изъят.

В ходе проведенной проверки по данному факту в отделе дознания отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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