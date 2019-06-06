Больше трети челябинцев вынуждены работать без отпуска

Больше трети челябинцев признались, что не брали отпуск в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый четвертый челябинец провел в 2018 году отпуск за пределами Южного Урала. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

За пределы России выезжали 5,9% опрошенных, среди которых чаще представлены женщины, респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

23,3% участников опроса заявили, что выезжали за пределы Челябинской области. Как правило, этот вариант ответа выбирали жители города с высшим образованием, по роду занятий – студенты и учащиеся, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

Около трети горожан (31,1%) не выезжали за пределы Челябинской области. Этот вариант ответа чаще отмечали женщины, наёмные работники частных предприятий и работающие пенсионеры, с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Довольно большая часть жителей Челябинска (38,9%), как выяснилось в процессе опроса, не брали отпуск и не отдыхали в 2018 году. Единственная характеристика, которую можно выделить при анализе ответов данной группы опрошенных – в ней чаще представлены респонденты, имеющие среднее, специальное и неполное высшее образование.

Напомним, год назад социологи РАНХиГС проводили опрос, касающийся отпускных планов челябинцев. Практически каждый третий житель города (32,3%) планировал провести предстоящий отпуск дома, около четверти опрошенных (23,3%) говорили о намерении отдохнуть на даче (в саду, огороде). Другие города России во время отпуска собирались посетить 12,3% опрошенных. Отпуск в Краснодарском крае был в планах у 6,4% опрошенных, а в Крыму – у 5,6%. И каждый десятый участник опроса (9,4%) планировал отдохнуть за границей, а на практике это получилось только у 5,9% респондентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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