Суд вернется к скандальной истории о строительстве павильона на северо-западе Челябинска

Прокуратура потребовала снести торговый павильон, против строительства которого безуспешно боролись челябинцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противостояние между горожанами и бизнесменом Александром Арбузовым началось в 2017 году, когда коммерсант попытался возвести торговый павильон в районе перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев в Калининском районе Челябинска.

Жители окрестных домов выступили категорически против вырубки деревьев и застройки части полюбившегося им бульвара. Свои права челябинцы попытались защитить в суде. Тяжба продолжалась несколько месяцев, к моменту ее окончания срок разрешения на строительство истек.

Казалось бы, удача оказалась на стороне горожан. Однако, несмотря на запрет, строители залили фундамент под здание. И заказчик строительства, предоставив в мэрию техпаспорт о 15%-ной готовности объекта, оформил участок уже в собственность. Поэтому сначала районный суд, а потом и областной отказали челябинцам в удовлетворении иска.

Но и на этом история не закончилась. Дело в том, что в ходе прокурорской проверки выяснилось, что техпаспорт, на основании которого участок перешел в собственность бизнесмена, незаконен. Оформлявшего его кадастрового инженера оштрафовали. И теперь уже прокуратура обратилась в суд с требованием признать документ о передаче права собственности ничтожным, возводимый на участке объест самовольным и подлежащим демонтажу.

Рассмотрение иска должна начаться на следующей неделе в Калининском районном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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