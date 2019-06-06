Начальника копейской колонии и его подручного задержали за взятки

В Челябинской области начальник исправительного учреждения подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии, расположенной на территории Копейска, подозреваемого в получении взятки.

Также уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве возбуждено в отношении доверенного лица сотрудника ФСИН, который выступил в качестве посредника при получении взятки.

«По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в общей сумме более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению, – рассказали в силовом ведомстве. – Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела».

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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