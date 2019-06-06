Челябинец продал квартиру родителей, оставив стариков без жилья

В Челябинской области будут судить биржевого игрока, оставившего своих родителей без квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2012 году мужчина, проиграв на бирже крупную сумму денег, решил рассчитаться с кредиторами, воспользовавшись неграмотностью своих пожилых родителей 1936 и 1937 годов рождения. Он сообщил им, что у него возникли долговые обязательства, для разрешения которых ему необходимо взять в банке денежный займ под залог трехкомнатной квартиры стариков, а после погашения займа квартира будет снята из-под залоговых обязательств.

«Будучи юридически неграмотными и доверяя сыну, пенсионеры подписали договор купли-продажи квартиры стоимостью около 2,5 миллионов рублей, полагая, что оформляют квартиру в залог с целью разрешения долговых обязательств обвиняемого, – рассказали в прокуратуре области. – Полученными от продажи квартиры денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, не предоставив родителям другого жилья».

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.19

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