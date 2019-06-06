Индустриальный парк Магнитки вошел тридцатку рейтинга инвестиционной привлекательности

Индустриальный парк ММК вошел в топ-30 рейтинга инвестиционной привлекательности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», индустриальный парк компании занял 30-е место в Рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон по версии медиахолдинга «Эксперт».

По итогам 2018 года парк ММК поднялся в рейтинге на 17 позиций, сменив класс привлекательности с «BB» (парки, достаточно привлекательные, но требующие улучшений в области услуг и инфраструктуры) на класс «А» (эффективные и привлекательные парки).

Рейтинг составляется уже третий год подряд. Его методика базируется на оценке площадки по шести группам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Все расчеты осуществляются на основе открытых данных. В 2018 году в список попала 101 действующая площадка, в 2017 году было 84 участника.

В прошлом году чистая прибыль Индустриального парка ММК составила 5,5 миллиона рублей.

«Мы рассматриваем индустриальный парк не как бизнес-проект, – отметил гендиректор ММК Павел Шиляев. – В нашем понимании это, прежде всего, эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста».

Площадка ООО «ММК-Индустриальный парк» представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» приступило к софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.19

Челябинец продал квартиру родителей, оставив стариков без жилья. / Начальника копейской колонии и его подручного задержали за взятки. / Суд вернется к скандальной истории о строительстве павильона на северо-западе Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»