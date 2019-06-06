В Копейске отправили в колонию дилера, пойманного с 16 кило наркотиков

В Копейске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте свыше 16 килограммов наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 5 июня Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Нижегородской области. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»), в особо крупном размере.

В суде установлено, что злоумышленник, действуя в составе организованной преступной группы, осуществлял преступную деятельность по незаконному обороту наркотических средств на территории Челябинской области.

По указанию неустановленных следствием соучастников молодой человек извлекал из мест скрытого хранения крупные партии синтетических наркотических средств для последующего сбыта. В сентябре 2018 года при извлечении из тайника партии наркотиков обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Всего из незаконного оборота изъято свыше 16 килограммов синтетического наркотического средства.

Судом ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 980 тысяч рублей.

Также судом сохранен арест, наложенный в ходе следствия на имущество обвиняемого: ноутбук и два автомобиля в целях дальнейшей реализации для выплаты штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.19

Индустриальный парк Магнитки вошел тридцатку рейтинга инвестиционной привлекательности. / Челябинец продал квартиру родителей, оставив стариков без жилья. / Начальника копейской колонии и его подручного задержали за взятки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»