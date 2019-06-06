Становится интересно: в Челябинский облизбирком пришел «народный губернатор»

В кампании по выборам губернатора Челябинской области появился второй участник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 июня, в избирательную комиссию Челябинской области подал документы претендент на пост главы региона Андрей Аюпов.

Кандидат назвал себя «народным губернатором». Известно, что ему принадлежит фирма «Промконструкция-О». Кроме того, Андрей Аюпов был участником конкурса «Лидеры России».

Интересно, что на заглавном фото в соцсетях новый кандидат запечатлен с книгой Андрея Свиридова – идеолога запрещенной в России общественной организации «Духовно-родовая держава Русь», известной также как «секта Ё».

Напомним, в Челябинской области эта организация обратила на себя внимание общественности после создания недалеко от Южноуральска «храма буквы Ё», объявленного «прямым каналом связи с космическими силами». Чиновников же больше всего раздражала развернутая участниками организации пропаганда, призывавшая жителей региона требовать уплаты крупных сумм в качестве рентного дохода, исходя из того, что именно граждане государства являются собственниками недр.

Учение секты представляет собой смешение славянской мифологии, Агни Йоги, различных философских течений и геополитики. Личная страница Андрея Аюпова изобилует картинами, выполненными в славянской тематике, а также периодическими отсылками к «учению РОДА».

Также известно, что по решению ФНС от 23 мая сего года операции по счетам принадлежащей Аюповы фирмы приостановлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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