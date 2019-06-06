Замглавы Челябинска подал в отставку

Вице-мэр Челябинска по социальной политике Игорь Лопаткин уходит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы Челябинска Игорь Лопаткин подал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом он заявил на одном из мероприятий, посвященных Дню соцработника.

По данным источников из мэрии, последним рабочим днем вице-мэра станет предстоящая пятница. Они же рассказали, что причиной отставки стало отсутствие взаимопонимания с руководством города.

Игорь Лопаткин родился в 1969 году в Челябинске. Окончил театральное отделение Челябинского музыкального училища, а также Южно-Уральский государственный университет.

С апреля 1988 года служил в труппе Челябинского государственного академического театра драмы. Сыграл более тридцати ролей, среди которых: Освальд – «Король Лир» В. Шекспира (1986), Никита и Федор – «Любовь – книга золотая» А. Толстого (1991), Румянцев – «Антихрист» Д. Мережковского (1991), Андрей Белугин – «Женитьба Белугина» А. Островского (1994), Михаил – «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова (1994), Ричард – «Лев зимой» Д. Голдмэна (1995), Илья Быков – «Касатка» А. Толстого (1999), Мэт Бэрк – «Анна Кристи» Ю. О'Нила (2002), Клеман Маро – «Король забавляется» В. Гюго (2004) и др.

В 2008 году возглавил Челябинский государственный академический театр драмы Им. Наума Орлова.

В апреле 2010 года назначен на должность заместителя главы города по социальному развитию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.19

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